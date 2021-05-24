رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارتي «الكهرباء» و«البترول» بمبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل وزارتى الكهرباء والبترول فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إنما يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد وجود متابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع تفاصيل أعمال المشروعات التى تتم فى إطار المبادرة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم إعداد جميع الدراسات التفصيلية للمشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تتضمنها من احتياجات ومهمات مطلوبة، وذلك بمعرفة شركات الوزارة.

ونوه إلى أنه جار إعداد التصميمات التفصيلية واللوحات التنفيذية بمعرفة جهات التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء أيضاً.

وأضاف وزير الكهرباء أنه تم تكليف استشاري هندسي عام للتصميم والإشراف على التنفيذ لجميع أعمال الكهرباء بقرى مراكز المرحلة الأولى من المبادرة.

وأشار جهود الوزارة فى توفير الاحتياجات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، من خلال التفاوض مع أعضاء غرف الصناعات والمصنعين المحليين، للحصول على تلك الاحتياجات بأسعار مخفضة، وذلك تمهيداً للشراء المجمع لها.

ومن جانبه، عرض وزير البترول الموقف التنفيذى للتدخلات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المستهدف فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار إلى أن عدد القرى المحرومة والمقرر خدمتها وتوصيل الغاز الطبيعى إليها ضمن أعمال المبادرة، تصل إلى نحو 1332 قرية، منها 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، وجار تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها.

وذلك بحجم تكلفة 3.3 مليار جنيه، إلى جانب 423 قرية، مقرر البدء بها فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و710 قرى أخرى بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير البترول أن هناك 59 قرية ضمن المبادرة مخدومة بالغاز الطبيعى، إلى جانب 12 قرية أخرى جار الانتهاء من أعمال توصيل الخدمة لها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الموازنة العامة للوزارة.