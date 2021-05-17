رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير العشوائيات فى القاهرة وتسكين الأهالى بالمشروعات الجديدة

وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالى إلى الوحدات السكنية التى يتم تأثيثها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات فى محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالى المستحقين فى المشروعات السكنية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التى يتم إزالتها، وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها.

وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالى إلى الوحدات السكنية التى يتم تأثيثها.

وقدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تناول فيه المشروعات التى تم تنفيذها، وتشمل: الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1 بإجمالى عدد وحدات سكنية 26449 وحدة.

وعرض المشروعات الجارى الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2021، وتشمل: أرض الخيالة ، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالى 13912 وحدة سكنية.

وعرض المحافظ كذلك المشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2021-2022، وتضم: روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة، بإجمالى 7800 وحدة سكنية.

كما استعرض اللواء خالد عبد العال موقف تسكين مشروعات المناطق العشوائية، وقال فى ضوء ذلك إنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل فى مشروعات: الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر.

وتم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى فى مشروعات: الأسمرات 3 ، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا فى هذه المشروعات.

وفى الوقت نفسه، تطرق المحافظ إلى موقف المناطق العشوائية التى تم إزالتها وفق الخطة الموضوعة، وتشمل مناطق خطورة أولى مهددة للحياة، ومناطق ذات خطورة ثانية وهى المناطق التى يمكن وصفها بأنها سكن غير ملائم.

وعرض موقف تأثيث المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، منوها إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعى – مؤسسة الأورمان لتأثيث 1100 وحدة سكنية بمشروعى المحروسة والخيالة، ومتبق 14086 وحدة سكنية سيتم تأثيثها بمشروعات الخيالة – معا 1-2، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، وغيرها.

وفى ضوء ذلك، تواصل رئيس الوزراء مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للتأكيد على أهمية الإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تنفيذها، تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء فى مشروع ” معا”، أو بمنطقة ” الخيالة” وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى.