رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، (المرحلة الأولى)، بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتعاظمة لتطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي من شأنها أن تدخل الطرق مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع.

وأكد أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع النقل الذكي، خاصة ما يتعلق منه بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل طريق شبرا بنها الحر، والطريق الدائرئ حول القاهرة الكبرى، وكذا طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، وطريق القاهرة – القطامية العين السخنة، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، والقاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد استعراض أهمية تطبيق تلك المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، إضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وتطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ منظومة النقل الذكي؛ من أجل دفع العمل بذلك المشروع الحيويّ، وتذليل أي تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ؛ لسرعة إنجازه وفق المخطط الزمني المحدد.