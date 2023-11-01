رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي  

اجتمع، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخِر المؤشرات الخاصة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/ 2023.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرّق أيضًا لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، لاحتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.