رئيس الوزراء يتابع حل مشكلات عدد من المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التى تواجه عددا من المستثمرين السياحيين المتعثرين في مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسراج الدين سعد، مساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أن الاجتماع يستهدف متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع ما تم رصده لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولاً إلى حلول فورية للمعوقات التى تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم فى قطاع الفنادق.

وأكد أن ما يتم من خطوات فى هذا الصدد، يأتى دعماً للمستثمرين الجادين، الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات الخاصة بهم، وسعياً لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتشغيلها، بما يساهم في زيادة حجم الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها بالمدينة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن ذلك استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المشروعات السياحية المتعثرة في مدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المسئولين المعنيين والمستثمرين السياحيين، لطرح المعوقات التى تواجه أعمال استكمال تنفيذ مشروعاتهم السياحية على أرض المدينة، وتم مناقشة الحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.