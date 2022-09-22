رئيس الوزراء يتابع حل مشكلات المستثمرين في القاهرة وموقف «ممشى أهل مصر»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعين اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “ممشى أهل مصر”، وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة.

حضر الاجتماع الأول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، ومسئولو الوزارات المعنية، واستشاري المشروع.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة سير هذا المشروع الحضاري الكبير، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله، على النحو الذي يضيف مظهراً حضاريا للعاصمة، ومتنزها لأهلها.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم استعراض تقرير حول سير العمل في مشروع ممشى أهل مصر، بمختلف قطاعاته.

وتم الإشارة إلى أن المشروع يتكون من عدة مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بطول 1800 متر بداية من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة، وبدأ تشغيل هذه المرحلة بالفعل، وتتخطى نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 90%، وذلك في القطاع الشمالي الذي يمتد بطول 1300 متر من كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل.

وفيما يخص باقي مراحل مشروع ممشى أهل مصر، تم الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة تضم القطاع الجنوبي بطول 1100 متر من كوبري قصر النيل حتى كوبري المريديان، والقطاع الشمالي بطول 1900 متر يمتد من كوبري الساحل حتى كوبري تحيا مصر.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية؛ لمناقشة وحل مشكلات عدد من المستثمرين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض عدد من ملفات المستثمرين التي واجهتها بعض المشكلات في السنوات الماضية؛ بهدف العمل على حلها.