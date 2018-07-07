رئيس الوزراء يتابع حريق مستشفي الحسين ويوجه بالحفاظ على المرضى

المال - خاص تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ، تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعيوأجرى مدبولي 4 اتصالات مع كل من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر، ووزيري الداخلية والصحة، ومحافظ القاهرة، للاطمئنان على إنهاء أعمال

المال – خاص

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ، تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعي

وأجرى مدبولي 4 اتصالات مع كل من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر، ووزيري الداخلية والصحة، ومحافظ القاهرة، للاطمئنان على إنهاء أعمال الإطفاء، والرعاية الكاملة للمصابين.

وعقب علمه بالحريق مباشرة، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بفضيلة الامام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، لحشد جميع الامكانات، والتنسيق الكامل، لسرعة تواجد معدات وأفراد الاطفاء، مع اخلاء المستشفى من المرضى، والمتابعة بشكل مستمر حتى انتهاء أعمال الاطفاء.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي اتصالاً بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث، خاصة جهود إخلاء ونقل المرضى المحجوزين داخل المستشفى إلى المستشفيات المجاورة.

ووجه رئيس الوزراء بالتعامل السريع للحفاظ على أرواح المرضى داخل المستشفى، والتأكد من استكمال توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة بالمستشفيات الأخرى، مشدداً على المتابعة الدقيقة لتطورات الحادث أولاً بأول