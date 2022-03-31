عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم.

حضر الاجتماع الدكتور ياسر عاصم، والدكتور طارق صبحي، استشاريي التطوير.

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراؤها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم، وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.

وعرض الاستشاريان تقريراً مفصلاً حول الدراسات التي تمت على مختلف الطرق والميادين التي ستخضع لأعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية التي تنفذ أعمال تطوير المدينة، وتطرقا لاستعراض التصورات الخاصة بتطوير الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمدينة، لاسيما المؤدية إلى كل من مطار شرم الشيخ، ومركز المؤتمرات.

وتم أيضا استعراض المخططات المقترحة لتطوير الميادين في المدينة، وأعمال تنسيق الموقع، والزراعات والإضاءة، وتضمن ذلك تطوير بوابات مطار شرم الشيخ، وميدان السلام، وميدان نبق، وممشى ومتنزه خليج نعمة، وعددا من الطرق، بما يؤدي إلى إظهار المدينة في صورة حضارية لاستقبال ضيوف المؤتمر.