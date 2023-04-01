رئيس الوزراء يتابع توفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء وخطة الترشيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتى الكهرباء، والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من شأنها أن تساهم فى تحقيق وفر فى الغاز الطبيعي المستخدم فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، سعياً لتصدير تلك الكميات من الغاز، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال إلى جانب جهود التوسع فى تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات.

موضحا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تستهدف الوصول إلى نسبة 42 % للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

وتناول الاجتماع، أيضا موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، لتنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، فى إطار تعزيز قدرتها مصر التنافسية، وتحقيق خطتها الطموحة للوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين.

وكذلك موقف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، وما تتضمنه من مذكرات لإنتاج 28 ألف ميجاوات، بخلاف 3 آلاف ميجاوات يتم تنفيذها حالياً.

وتطرق وزير الكهرباء، في الاجتماع، إلى جهود الوزارة المبذولة لتنفيذ المشروعات الطموحة للربط مع الدول الأخرى، وتصدير الطاقة الكهربائية للخارج، خاصة أن مصر لديها المقومات للاستثمار فيها.

وقال السفير نادر سعد أن الدكتور محمد شاكر المرقبي، استعرض خلال الاجتماع، جهود الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب زيادة أطوال خطوط وكابلات الكهرباء للجهود المختلف، وكذا زيادة سعات محطات المحولات.