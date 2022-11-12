رئيس الوزراء يتابع تطورات حادث أتوبيس الدقهلية ويوجه برفع التعويضات إلى 100 ألف جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، الذي نجم عنه سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث.

ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.