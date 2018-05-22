رئيس الوزراء يتابع بعض الملفات الخاصة بمنازعات عقود الاستثمار

المال -خاص تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الملفات الخاصة بمنازعات عقود الاستثمار، جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، وعدد من ممثلى الجهات المعنية. وقد استعرض الاجتماع…

المال -خاص

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الملفات الخاصة بمنازعات عقود الاستثمار، جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وقد استعرض الاجتماع عددا من الحالات الخاصة بفض وتسوية منازعات عقود الاستثمار، ودراستها من مختلف جوانبها القانونية والفنية، كما تم عرض خلفية المنازعات والاجراءات التى اتخذت بشأنها من قبل مختلف الجهات المعنية فى الدولة لمراجعة صحتها بما فى ذلك ما تم لتقييم مدى قيام المستثمرين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، وفى هذا السياق وجه رئيس الوزراء بدراسة عدد من المقترحات للتوصل الى حلول فعالة وتسوية المنازعات بشكل سليم.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات لمختلف القطاعات بما يحقق اهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لضخ المزيد من تلك الاستثمارات وازالة اى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء