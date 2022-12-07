رئيس الوزراء يتابع المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة السويس، بحضور اللواء/عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

وقال محافظ السويس في الاجتماع أن المحافظة تشهد الفترة الحالية عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تتصل بشكل مباشر بحياة المواطنين بالمحافظة، ومنها إنشاء المجمع الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحي الشامل، وكذا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تعتبر السويس من أولى المحافظات في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق ووصل معدل التنفيذ فيه إلى لنسب متقدمة.

وأضاف أن المحافظة شرعت في تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، ومنها مشروع تطوير ترعة السويس بطول 40 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العمران القائم بواقع 35 مدينة، تضم أكثر من 2000 عمارة سكنية بها نحو 48 ألف وحدة سكنية، موضحا أن المشروع يخدم 250 ألف نسمة.

وتطرق المحافظ إلى مشروع تطوير القطاع الريفي الذي يشمل تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الحسني والكراني، وتطوير قرية عامر بجميع مرافق البنية التحتية (مياه – صرف صحي – كهرباء – غاز – اتصالات) بالإضافة إلى أعمال الرصف والانترلوك والإنارة.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمحافظة تشمل التركيز على ملفات: الإسكان، وتطوير المحاور، لافتا فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة، إلى أن المحافظة وفرت عدد 3 مواقع للامتداد داخل الحيز العمراني ومتصلة بالطرق بشكل جيد على مساحة إجمالية 192 فدانا، نفذت عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 563 عمارة سكنية بإجمالي 13200 وحدة سكنية جاري الانتهاء من المراحل الأخيرة من تنفيذها.

ووفرت محافظة السويس مؤخرا عدد 3 مواقع أخرى جاهزة لإقامة مشروعات إسكان جديدة على مساحة إجمالية 310 أفدنة تستوعب 910 عمارات سكنية بإجمالي نحو 21300 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق، تم الإشارة إلى مشروع استكمال تطوير طريق (القاهرة – السويس) بداية من الكم 109 وحتى تقاطع طريق مصر/إيران بطول 16.5كم، وكذا مشروع إنشاء محور رابط بين الطرق الإقليمية (القاهرة – السويس) و(الإسماعيلية – الزعفرانة) مع الربط مع ميدان فكري زاهر.

