رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بجنوب سيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وقدّم اللواء خالد فودة خلال الاجتماع عرضاً مفصلا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، لما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة السياحة والآثار، لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ، والترويج لها، وذلك سعيا لزيادة حجم التدفق السياحي على المدينة.

كما أشار فودة إلى جهود التنسيق المستمرة لزيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، لتشغيلها بمدينة شرم الشيخ، في إطار اعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

وفى إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، تم الإشارة إلى الزيارة المرتقبة لمدينتي “طابا” و”نويبع” التى سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد عدد من المنشآت السياحية الجاري إنشاؤها، وكذلك تفقد المنطقة الحرة، والميناء الجاف.

إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف تطوير المدينتين، وزيادة الفرص السياحية بهما، جذبا لمزيد من الاستثمارات اليهما.

وفى هذا الصدد، استعرض اللواء خالد فودة، عددا من المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المدينتين، والمشروعات المقترح تنفيذها في هذا الإطار بمختلف القطاعات.