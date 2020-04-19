رئيس الوزراء يتابع التزام الشركات فى العاصمة الإدارية بإجراءات «كورونا»

وشدد مدبولى على تكثيف العمالة بكل المواقع وزيادة المعدات؛ لتعويض الفترة الماضية، مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بجولة تفقدية صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها المستمرة ، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولون بالوزارة، واللواء شعبان ضاحى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية.

وعبر رئيس الوزراء قبل بدء جولته ممر غرفة التعقيم الذاتى التى أعدها جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ، وقام المسؤول المختص بقياس درجة الحرارة لرئيس الوزراء.

واطمأن رئيس الوزراء على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة بالمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس ” كورونا” المستجد، وارتداء العمال الكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة في كل مواقع العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على صحة وسلامة أرواح العمال فى المقام الأول.

وهو ما أكده وزير الإسكان أيضا ، وأشار إلى أنه يتابع أولا بأول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة العمال في كافة المشروعات .

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة مع وزير الاسكان والمسؤولين، وتم خلاله استعراض الموقف التنفيذى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس ” كورونا” المستجد .

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ الأبراج، مُشيرا إلى أنه تم الوصول بالبرج الأيقوني إلى الدور الـ٣٠ بارتفاع150 م، واستعرض موقف باقى الأبراج.

وشدد مدبلى على تكثيف العمالة بكافة المواقع وزيادة المعدات؛ لتعويض الفترة الماضية، مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

واستعرض اللواء شعبان ضاحى موقف تنفيذ الحي الحكومي، وكذلك منطقة البنوك التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وخلال جولته بمبني مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمبني .

وتضمن العرض الإشارة إلى أن المبنى يتكون من (دور أرضي منخفض، ودور أرضي، و3 أدوار متكررة)، بحجم ارتفاع 29م، على مساحة 78,6 ألف م2 وبما يُعادل 18,7 فدان، والمباني تشغل منها 17 ألف م2 بما يُعادل 4 أفدنة بنسبة بنائية 22%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة.

وتم تناول الخطة الزمنية لمبنى مجلس الوزراء، وتم الإشارة لإنهاء أعمال الهيكل الإنشائي بإجمالي 70 ألف م3 من الخرسانة المسلحة وكذلك أعمال المباني بإجمالي 3,3 مليون طوبة.

وتم الانتهاء من أعمال الواجهات بنسبة تنفيذ 98% وأعمال شبكات الالكتروميكانيكال (القوى، والتيار الخفيف، والتكييف، والإطفاء، والصحي) بنسبة 95%، ويجري أعمال التشطيبات النهائية.

وفيما يخص الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، تم الإشارة للموقف التنفيذي الخاص بالمشروع المقام على مساحة 1,5 مليون م2 وبما يُعادل 150 فدان تشغل المنشآت منها 250 ألف م2 بما يُعادل 60 فدانا بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق.

ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، إضافة لمبني رئاسة مجلس الوزراء ومبني مجلس النواب ويوجد محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.