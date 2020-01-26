رئيس الوزراء يتابع استعدادات مؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الاستعدادات الجارية بشأن مؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية الذي سوف يُعقد بمدينة الجلالة في مارس المقبل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء.

وأكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أهمية المؤتمر تتمثل في كونه سيشهد التوقيع علي اتفاقيات لعدد من المشروعات والاستثمارات المهمة.

وأضاف أنه يُعد فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه سيتم تنظيم جولة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك جولات سياحية للتعرف على الإمكانيات المتميزة والمتنوعة التي تمتلكها مصر بهذا القطاع الحيوى.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المؤتمر سوف يشهد عرضاً عن وضع المنطقة الاقتصادية وموقفها سابقاً، إلى جانب رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المُقبلة.

ونوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم التنسيق بينه وبين مجموعة من سفراء الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.

وقال إنه سوف يتم إعطاء الفرصة لعدد من المستثمرين الأجانب لتقديم عروض خلال المؤتمر.