رئيس الوزراء يتابع استعدادات اللجنة العليا المصرية الكويتية مع محمد الذويخ

شدد الدكتور مصطفى مدبولي لسفير الكويت أن الحكومة المصرية لن تألو جهداً لتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة وتم خلال اللقاء متابعة استعدادات انعقاد اللجنة العليا المصرية الكويتية .

وأشار السفير الكويتي خلال اللقاء إلى الاستعدادات التي تجري لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت على هامش انعقاد اللجنة.

وسلم سفير الكويت إلى رئيس الوزراء دعوة لحضور حفل العيد الوطنى للكويت، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بتلبية الدعوة.

وأعرب صالح الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة الكويت، وفى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه من الجانبين.

ومع استعدادات اللجنة العليا، كشف سفير الكويت عن ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح العام الماضى.

وأشار إلى تواجد ٢٢ ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين البلدين مصر والكويت.

وأكد رئيس الوزراء على اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة.

رئيس الوزراء : الحكومة المصرية لن تألو جهداً لتعزيز العلاقات مع الكويت على كافة الأصعدة



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي لسفير الكويت أن الحكومة المصرية لن تألو جهداً لتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة.

ووفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت نموا كبيرا .

وحجم الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين تجاوز 16 مليار دولار في العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا .

ولمزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين البلدين،تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في 30 نوفمبر 2014 من رجال القطاع الخاص من البلدين .

وتحتل الكويت مركزا متقدما بين قائمة الدول المستثمرة في مصر ، وفي حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وتأسست اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون بمجالات التعاون المختلفة.

واهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيام بزيارة دولة الكويت عدة مرات ودعم علاقات التعاون المشتركة .

وكذلك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والذي قام بزيارة مصر عدة مرات وأكد على دعم علاقات التعاون بين البلدين.

ويشارك القطاع الخاص باستثمارات في كلا البلدين وتتنوع الاستثمارات الكويتية داخل مصر وكذلك استثمارات القطاع الخاص المصري بالكويت.

ويساهم الصندوق الكويتي للتنمية بالعديد من المشروعات الهامة في مصر .