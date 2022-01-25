رئيس الوزراء يتابع إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة.

وحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

واستهل مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي.

وكلف مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

وخلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل؛ تمهيدا لتسكين المستحقين بها.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن الدولة قامت بوضع رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة بدون مناطق عشوائية، وكان من أولى الخطوات لتحقيق أهداف الرؤية المتكاملة بدء إنشاء عدد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان هذه المناطق، وحياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تسكين أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1، و”معا” للمرحلتين الأولى والثانية، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في المشروعات المختلفة.

وأضاف المحافظ أنه بدأ العمل في المرحلة الثانية، حيث وصل إجمالي عدد المناطق المقترح تطويرها إلى 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657.14 فدان، مستعرضا تفاصيل تلك المناطق ومساحاتها والأعداد المقترحة للوحدات السكنية لنقل السكان إليها، والتصور المقترح لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن هناك مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي “روضة العبور”، وهناك مشروعات جار البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021- 2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خليل شعث تفاصيل المناطق غير المخططة، التي سيتم العمل بها في هذه المرحلة، وكلف رئيس الوزراء باستكمال العمل في تطوير هذه المناطق.