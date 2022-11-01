رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة تأهباً لاستقبال COP27

خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، ومرافقوه، أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة به، ضمن خطة التطوير، والتشجير والإنارة، وتنسيق الموقع العام، التي تخضع لها ميادين المدينة؛ تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول أعمال التطوير بميدان السلام، أشار خلاله المحافظ إلى أن الميدان الذي يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهي ما يتم في معظم الميادين العالمية.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير استهدفت تحويل الميدان إلى مقصد سياحيّ مهم تبدأ منه الرحلات السياحية بالمدينة، ويجذب زوار شرم الشيخ، حيث يضم ممشىً، ومسرحاً ،ومن المقرر أن يشهد تنظيم عدد من الفعاليات أثناء فترة انعقاد مؤتمر المناخ لجذب المشاركين، كما سيشهد تشغيل شبكة إنترنت مجانية خلال فترة انعقاد المؤتمر.