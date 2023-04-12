رئيس الوزراء يتابع أعمال المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا ، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق / كامل الوزير، وزير النقل، واللواء / هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور / محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء / أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء / عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، وعدد من المسئولين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والذي تم الانتهاء من أعماله بنسبة 100% لكل من: بهو المدخل والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الأمنية الخدمية.

وتم الإشارة إلى أن الأعمال التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% شملت أيضا كل من: المناطق الخدمية الاستثمارية، والخدمات التشغيلية الإلكترونية، وأنظمة التذاكر، والتأمين والمراقبة، وكذلك مناطق انتظار السيارات.

وتطرق الاجتماع لموقف تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ومحطة التكييف الرئيسية والأعمال الإلكتروميكانيكية، وموقف تجهيزات العرض المتحفي لقاعات العرض المتحفي الرئيسي، وتجهيزات العرض المتحفي لمتحف مراكب الملك خوفو.

وتم عرض المقترح الخاص بالممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات، والتنويه إلى أنه تم الانتهاء من التصميم المعماري، وجار إعداد التصميم الإنشائي.

كما شهد الاجتماع، عرض مقترح تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، من خلال كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس؛ لوضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.

وتمت الإشارة في هذا السياق، إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التصميم النهائي للدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائري؛ إذ تم تقسيم الطريق إلى عدد من القطاعات، حسب طبيعة المكان الذي يطل عليه.

واستعرض الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات النقل بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، إذ عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأوضح أنه تم إسناد الأعمال الاعتيادية بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة لتحالف الشركات المصرية، وتقوم الشركات حاليًا بتنفيذ الأعمال وتجميع ماكينات الحفر؛ تمهيداً للبدء في تنفيذ النفق بعد الانتهاء من أعمال المحطات.

وقال في هذا السياق، إنه في ضوء قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، قامت وزارة النقل بتكثيف الأعمال السطحية لمحطات: المتحف المصري الكبير، والرماية، والأهرامات، وبلغت الأعمال السطحية لهذه المحطات 70%.

وفيما يتعلق بتطوير الطريق الدائري، أشار وزير النقل إلى إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، واستعرض المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري.

وعرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الجاري تنفيذها بنطاق المتحف المصري الكبير، وتشمل تطوير وتوسعة المسافة من طريق الإسكندرية -الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات (وصلة الواحات)، وتوسعة النفق الحالي وإنشاء نفق جديد (صحاري الأهرام)، ورفع كفاءة كوبري 9 د من وصلة الواحات حتى مطلع محور المريوطية مروراً بأعلى الطريق الصحراوي.