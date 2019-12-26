رئيس الوزراء يبدأ حوارا مفتوحا مع الكتّاب والصحفيين ويستعرض جهود الحكومة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، حواراً مفتوحاً مع عددٍ من الكتاب والصحفيين بمقر رئاسة الحكومة ، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

جاء ذلك في بداية لسلسلة لقاءات يعتزم رئيس الوزراء عقدها خلال الفترة المقبلة؛ للاستماع لكافة الآراء والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون بشأن القضايا المجتمعية المثارة حالياً، ولاستعراض كافة الجهود التي تبذلها الحكومة بشأنها، وجهودها نحو دفع دفة العمل بجميع قطاعات الدولة.

وذكر البيان الرسمي حول اللقاء، أن تلك اللقاءات تأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل مع وسائل الإعلام على اختلاف توجهاتها، ورغبة الحكومة في التواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع الرأي، وإجراء حوارات معهم بكل شفافية، وأيضا إتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم في إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير.

وأضاف أن هذه اللقاءات أيضا تأتي تنفيذاً لسعي الدولة لإجراء حوار مجتمعي موضوعي قائم على تبادل الرؤى بين المسئولين وبين ممثلي كافة الاتجاهات، ومنها وسائل الإعلام حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام، والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون، وأن هذا ما تضعه الحكومة نُصب أعينها، وأكد أن الإعلام له دور كبير في نقل الصورة الصحيحة إلى الرأي العام حول التحديات التي تواجه الدولة، وما تقوم به الحكومة من إجراءات حيالها، بموضوعية وحيادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة كانت حريصة الفترة الماضية، على الاستجابة السريعة لكل ما يثار في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من آراء، وكذلك ما يتعلق بشكاوى المواطنين، بجانب تفنيد ما يثار من شائعات والرد الفوري عليها.

وخلال لقائه مع الكتاب والصحفيين، شرح رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منذ تكليفها بالمسئولية، للعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض بأداء كافة القطاعات بالدولة جنباً إلى جنب، والتي أسهمت في رفع معدل النمو بشكل ملحوظ، الفترة الماضية، وأشادت به المؤسسات الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء، جهود الدولة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وجهودها لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بها، ضمن خطة التحول الرقمي ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وقد بدأ رئيس الوزراء منذ فترة سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب عن مختلف المحافظات.