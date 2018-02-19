رئيس الوزراء يبحث مع وفد سيمنس التعاون فى مجال النقل

المال - خاص: التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد شركة سيمنس الألمانية العالمية، برئاسة جو كايسر رئيس الشركة، وبحضور الدكتور محمد شاكر ـ وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات ـ وزير النقل ، والدكتور هاني عازر ـ مستشار رئيس الجمهورية للنقل والمواصلات. وتناول الاجتماع التعاون القائم

المال – خاص:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد شركة سيمنس الألمانية العالمية، برئاسة جو كايسر رئيس الشركة، وبحضور الدكتور محمد شاكر ـ وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات ـ وزير النقل ، والدكتور هاني عازر ـ مستشار رئيس الجمهورية للنقل والمواصلات.

وتناول الاجتماع التعاون القائم بين مصر و سيمنس في عدة مجالات، وأثنى رئيس الشركة على الشراكة بين الجانبين، مثمنا ماقدمته مصر من تعاون وعلاقات عمل متميزة، أثمرت عن عدة مشروعات ضخمة تعد من العلامات البارزة، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاون مع الشركة، ولكن أيضا فى العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا بصفة عامة، مضيفا أن شركته تتطلع إلى مزيد من التعاون والاستثمارات في مصر في عدة مجالات.

و أكد رئيس الوزراء أن مسيرة تطوير البنية التحتية التي بدأتها مصر لم تنته بعد، وأنها تبدأ مرحلة جديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية لمشروعات كبرى ومهمة موضحا أن الدولة تسعى إلى تحديث وتطوير كل الخدمات والبنية التحتية بما يتفق والمعايير الدولية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار شراكتها مع شركائها الأجانب على أسس الشفافية والتوازن والمصلحة المتبادلة.

وأعرب عن تطلع الدولة إلى تطوير الخدمات الفنية على الطرق السريعة، كى تصل إلى أحدث المعايير العالمية من خلال وسائل تكنولوجية حديثة، مشيرا إلى اهتمام الدولة بمجال التدريب.

وأشار رئيس “سيمنس” إلى مركز التدريب الجاري إنشاؤه والمنتظر افتتاحه في النصف الثاني من العام المالي الجاري، بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، موضحا أنه يتم الإسراع بالتنفيذ استجابة لرغبة الجانب المصري.

وتناول الاجتماع سير مشروعات الطاقة التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا في مصر، فضلاً عن مقترحات مشروعات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد تمت الإشارة إلى إمكانية توسع الشركة في تنفيذ مشروعات جديدة في مجال توليد الطاقة من الرياح.

و أثار رئيس الوزراء عدة مقترحات للتعاون في مجال السكك الحديدية، خاصة إنشاء خطوط نقل قطارات كهربائية سريعة ، للربط مابين عدة مناطق على مستوى الجمهورية، سواء بين الصعيد والبحر الأحمر أو القاهرة، كما تم بحث سبل استكمال الدراسات الجارية لتنفيذ عدد آخر من المشروعات، فضلا عن إمكانية شراء جرارات جديدة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية.

و تمت الإشارة إلى إمكانية التعاون مع الشركة لتنفيذ مقترحات وزارة النقل لتطوير وتحديث برامج التدريب في معهد تدريب الوردان، كى يساهم بشكل أفضل في تقديم برامج تدريب على أعلى مستوى للعاملين في هيئة السكة الحديدية.

من ناحية أخرى، أشار رئيس سيمنس إلى أن شركته ستوقع مذكرة تفاهم مع جامعات القاهرة، و عين شمس، و الإسكندرية، بقيمة 120 مليون دولار، تحصل عليها الجامعات الثلاث، مقابل برنامج إلكتروني للتدريب الفني، تستخدمه كبرى الشركات في العالم، بما يسمح بالتدريب وتقديم خدمات على أعلى مستوى.

و أشاد رئيس الوزراء بالحوارات المفتوحة مع الشركة لزيادة علاقات التعاون في عدة مجالات، على رأسها الطاقة والنقل، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر في تلك المجالات وغيرها، خاصة وأن القوانين الجديدة في مجال النقل أصبحت تسمح بدخول القطاع الخاص في مشروعات النقل، تحت ضوابط معينة، بما يتيح المجال أمام الكثير من فرص التحديث والتطوير، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بشكل ملموس.