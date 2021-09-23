رئيس الوزراء يبحث مع وزير القوى العاملة آليات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذي أطلعه على تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء طلب الجانب اللليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري.

واستعرض سعفان الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الإتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، والآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، ولفت إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.

وفي السياق ذاته، عرض وزير القوى العاملة، آليات تنظيم إيفاد العمالة المصرية إلى العراق، للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، لاسيما في ضوء تولى الشركات المصرية مسئولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق في إطار آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، والتي تم التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية تعد خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي، ومد أذرع الدعم إلى الأشقاء لخدمة أهداف التنمية.

وقال إن ذلك يمثل أيضاً دليلاً على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار.