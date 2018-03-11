رئيس الوزراء يبحث مع وزير الري الموقف المائي وترشيد الاستهلاك

المال- خاص التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، بحضور الدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بهندسة القاهرةووفق بيان شهد اللقاء مناقشة موقف مراجعة وتحديث الدراسات المتكاملة للخزانات الجوفية، من حيث اكتمال قاعدة البيانات الجغرافية

المال- خاص

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، بحضور الدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بهندسة القاهرة

ووفق بيان شهد اللقاء مناقشة موقف مراجعة وتحديث الدراسات المتكاملة للخزانات الجوفية، من حيث اكتمال قاعدة البيانات الجغرافية، بحيث تغطي كل بقعة في مصر بما يساعد في عمليات التخطيط وجهود التنمية المستدامة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة حالة المياه في مصر، والاستعداد لموسم أقصى احتياجات، والجهود المبذولة لتطهير الترع والمصارف والمجاري المائية، فضلاً عن بحث موقف حملة التوعية بترشيد المياه والتأكيد على ضرورة المشاركة المجتمعية من جانب كافة الوزارات المعنية، بالمشاركة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.