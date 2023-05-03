رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس «أباتشي» العالمية تعزيز  استثمارات الشركة في مصر 



التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، ديفيد تشى، نائب رئيس شركة أباتشى العالمية، مدير أباتشى مصر، لاستعراض استثمارات شركة أباتشى فى مصر وخططها المستقبلية،وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد نائب رئيس أباتشى العالمية اعتزاز الشركة بأعمالها فى مصر، وإسهاماتها فى زيادة حجم الطاقات الإنتاجية لمصر من البترول.

وأشار إلى أن الشركة تعمل فى مصر منذ ما يقرب من 26 عاماً، بحجم استثمارات يفوق العشرين مليار دولار، منها 2 مليار استثمارات جديدة فى العامين الأخيرين.

وأثنى “تشى” على الجهود التى تقوم بها وزارة البترول فى تسهيل عمل الشركة، مؤكداً حرص أباتشى العالمية على تعزيز تواجدها بالسوق المصرية وتعزيز شراكتها مع وزارة البترول.

وأشاد وزير البترول بالنتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى التى تقوم بها الشركة، التى أظهرت إمكانات بترولية واعدة.

وأكد الملا أن التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها شركة “أباتشي” ستفتح آفاقاً أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل، مجدداً التأكيد على حرص وزارة البترول على تسهيل وتيسير كافة أعمال الشركة فى مصر.