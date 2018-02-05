رئيس الوزراء يبحث مع عرفات خطة تطوير السكة الحديد

المال- خاص تابع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، خلال لقائه بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، الموقف التنفيذي لخطة تطوير مرفق السكك الحديدية التي تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الدولة، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتشمل خطة التطوير وفق عرفات،…

المال- خاص

تابع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، خلال لقائه بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، الموقف التنفيذي لخطة تطوير مرفق السكك الحديدية التي تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الدولة، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتشمل خطة التطوير وفق عرفات، إضافة عربات وجرارات جديدة، وتطوير انظمة الاشارات والمزلقانات، واستبدال اجزاء من خطوط السكك الحديدية، وذلك بما يهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق قدر اكبر من الانتظام في حركة القطارات والوصول الى السرعات الاقتصادية في التشغيل.

كما تابع الاجتماع مراحل تنفيذ المرحلة الخاصة بمنطقة مصر الجديدة حتى نادي الشمس، ضمن أعمال مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمقرر افتتاحها نهاية أكتوبر 2018.

كما شهد اللقاء متابعة أعمال المرحلة التالية التي سيتم ربطها مباشرة بالقطار الكهربائي الممتد إلى العاصمة الإدارية، مروراً بمدينتي العبور والشروق، كما عرض الوزير ما يتم حاليا من أعمال للإعداد لمشروع القطار الكهربائي الذي من المقرر أن يقوم بنقل 500 ألف راكب بغضون عام 2022.