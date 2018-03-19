رئيس الوزراء يبحث مع سفير الأردن تفعيل التعاون الاقتصادي

المال- خاص استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي القاهرة لتسليم الأخير له رسالة من الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ذلك فى إطار متابعة نتائج المباحثات الثنائية التى…

المال- خاص

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي القاهرة لتسليم الأخير له رسالة من الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ذلك فى إطار متابعة نتائج المباحثات الثنائية التى عقدت بينهما فى القاهرة فى 13 مارس الجاري.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الأردني، مشيرا الى ان زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة ساهمت في فتح المزيد من مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والأردن بما يحقق المنفعة المتبادلة.

ومن جانبه، قام السفير الاردنى بتسليم رسالة حول علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين والتى تتضمن بعض النقاط التي سبق التوصل الى تفاهمات بشأنها خلال الزيارة من بينها ما يتعلق بتسجيل الدواء الأردني في مصر، والتعاون في مجال الطيران والنقل الجوي، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأردنية في مصر لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين والإستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتوفرة بين البلدين.

