رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

المال - خاصاستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين.في مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاقتصادية القائمة مع الجانب الإيطالي في عدة مجالات، موضحاً أن

المال – خاص

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاقتصادية القائمة مع الجانب الإيطالي في عدة مجالات، موضحاً أن المشروعات التى أقيمت بالتعاون مع الشركات الإيطالية تمت في إطار من الشراكة الحقيقية وبدعم ملموس منها بما يؤكد على تميز العلاقات بين البلدين ويفتح المجال أمام المزيد من المشروعات المشتركة.

وأشار في هذا السياق إلي أن حقل ظهر يعد من ثمار هذا التعاون، مضيفاً في الوقت ذاته أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين تشهد تقدماً ملحوظاً، وهو أمر يجب البناء عليه لتحقيق مزيد من النفع المتبادل.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء أيضاً إلى أن مصر تتطلع إلى تنمية هذا التعاون ليس فقط في مجال الغاز والبترول، ولكن أيضاً في مجالات أخرى، مثل مشروعات لمعالجة المياه للمدن والقرى الصغيرة، وكذلك مشروعات التحلية وغيرها.

وفى هذا السياق، قد تناول اللقاء المشاركة الايطالية فى مشروعي توسيع معامل التكرير في اسيوط وكذلك التابعة لشركة ميدور وكيفية الإسراع بالترتيبات النهائية لمشاركة الجانب الإيطالي في المشروعين.

من ناحية أخرى اشار رئيس الوزراء إلي أن مصر تولي أهمية كبرى لقضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وأن هناك إلتزام من الدولة للتعاون مع الجانب الإيطالي بشفافية كاملة لكشف ملابسات القضية رغم تعقيداتها وتورط عدة أطراف فيها، وأكد رئيس الوزراء أن كافة الأجهزة المعنية في مصر حريصة علي التعاون والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي ان هناك اهتماما متزايدا من قبل الدول الاوروبية للاستثمار فى مصر فى ضوء نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، مشيراً الى تطلع الشركات الإيطالية للمزيد من التعاون مع مصر فى مجالات عديدة سواء في مجال الغاز والبترول أو الطاقة أو السكك الحديدية وغيرها، حيث تناول الإجتماع زيارة وفد إيطالي رفيع المستوى يضم عدد كبير من رجال الأعمال إلي مصر في مارس القادم لإجراء عدة لقاءات مع مسئولين مصريين لدراسة مشروعات مقترحة جديدة، خاصة مع تطور مناخ الإستثمار في مصر ووجود العديد من الفرص الإستثمارية التي اصبحت محل إهتمام متزايد لكبرى الشركات الإيطالية.

