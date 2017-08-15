رئيس الوزراء يبحث عقد مؤتمر علمي لطرح أفكار خلاقة

خاص ناقش رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مع 3 رؤساء للنقابات المهنية فكرة عقد مؤتمر علمي لطرح أفكار خلاقة، بحسب بيان وخلال اللقاء بنقباء كل من المعلمين، والعلميين، والمهندسين ، أوضح إسماعيل، أن طرح الأفكار العلمية الخلاقة غير التقليدية يساعد على أن تسير عملية التنمية الشاملة في مختلف ال

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ناقش رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مع 3 رؤساء للنقابات المهنية فكرة عقد مؤتمر علمي لطرح أفكار خلاقة، بحسب بيان

وخلال اللقاء بنقباء كل من المعلمين، والعلميين، والمهندسين ، أوضح إسماعيل، أن طرح الأفكار العلمية الخلاقة غير التقليدية يساعد على أن تسير عملية التنمية الشاملة في مختلف المجالات على أسس علمية حديثة

وأشار إلى أن هذا الطرح “في إطار الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى أعضاء النقابات وكوادرها المتخصصة”.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ” دعم الحكومة ورعايتها الكاملين لكافة النقابات المهنية انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورها الوطني في مساندة جهود الدولة في البناء وتحقيق التنمية المستدامة”.

وتطلع شريف إسماعيل إلى التواصل المستمر مع النقابات المهنية، وزيادة التنسيق بين النقابات وأجهزة الدولة.

وأوضح أن ذلك التواصل والتنسيق يمثل “سراً دائماً لتبادل الرؤى والأفكار على النحو الذي يدفع بحل مشاكل النقابات وتطوير دورها والتعاون معها في خدمة أهداف التنمية ورعاية حقوق أصحاب المهن المختلفة”.

من جانبهم أعرب النقباء الثلاثة عن تطلعهم لـ”توظيف الخبرات التي تضمها النقابات في مختلف المجالات، والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي يقومون بها لخدمة أهداف التنمية”.

وبهذا اللقاء يواصل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لليوم الثاني على التوالي تواصله برؤساء النقابات المهنية، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الحوار مع رموز المجتمع وأصحاب الرأي والفكر.