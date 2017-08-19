رئيس الوزراء يبحث ضبط الأسواق وتنمية المحافظات

خاص بحث رئيس الورزاء، شريف إسماعيل اليوم السبت، سبل ضبط الأسواق وتحقيق معدلات تنمية بالمحافظات. جاء ذلك خلال استقباله كل من الدكتور، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية. واستعرض المصيلحي، اليوم أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ل

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بحث رئيس الورزاء، شريف إسماعيل اليوم السبت، سبل ضبط الأسواق وتحقيق معدلات تنمية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال استقباله كل من الدكتور، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.

واستعرض المصيلحي، اليوم أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضبط الأسواق وتأمين تداول السلع لضمان حقوق المستهلك، وبحث الأماكن المقترحة لإقامة المناطق اللوجستية، والأسواق المجمعة، ومنافذ التوزيع في مختلف المحافظات.

كما استعرض الموقف المتعلق بتحديث البطاقات التموينية، والإجراءات اللاحقة في هذا الصدد بهدف الحفاظ على قاعدة البيانات التي يتم التوصل إليها، للاستفادة منها في تحقيق قدر أكبر من الضبط لمنظومة تقديم السلع التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين. كما تم متابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، وجهود توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحية والمجمدة، في ضوء اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استعرض الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، سير خطة التنمية التي يتم العمل بها في مختلف المحافظات.

واستعرض الشريف، كافة محاور خطة التنمية التي تتضمن الإسراع في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال استكمال وصلات الصرف الصحي بالقرى المحرومة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وبخاصة في مجال الصحة والتعليم.

كما تضمنت المحاور التوسع في صناعة إعادة تدوير المخلفات، والتشجير واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إرساء مبادئ اللامركزية والحوكمة والإدارة الرشيدة، والسعي نحو إيجاد قرى منتجة ومحافظات مصدرة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على دور المحافظين الهام والمحوري في تنفيذ هذه الخطة في إطارٍ من مراعاة ظروف كل محافظة، والعمل على تلبية متطلباتها وتوفير احتياجات مواطنيها، مشدداً على مسئولية المحافظين في المتابعة المباشرة لخطوات تنفيذ محاور الخطة بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية