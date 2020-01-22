رئيس الوزراء يؤكد مساندة الحكومة لاستثمارات DHL Express العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، جون بيرسين، الرئيس التنفيذي لشركة DHL Express العالمية، وحضر المقابلة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، وأحمد الفنجرى، مدير الشركة في مصر.

خلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي لشركة DHL عن سعادتهم بالتواجد والعمل فى مصر منذ عام 1980.

وأكد أن مصر تمثل مجالاً حيوياً لعمل الشركة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما فى ظل تزايد نصيب التجارة الإلكترونية من إجمالى حجم التجارة حول العالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة DHL أن الشركة تتحدث بشكل إيجابي جداً عن مناخ الاستثمار وأداء الأعمال فى مصر مع كل الشركاء والشركات الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى.

من جانبه، قال وزير الاتصالات إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لعمل DHL فى مصر.

ونوه الوزير إلى اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الشركة والهيئة القومية للبريد، للتعاون في تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية في إفريقيا من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتنشيط حركة الشحن السريع من وإلى القارة، وتحويل مصر كمركز إقليمى للتجارة الإلكترونية فى أفريقيا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء دعم ومساندة الحكومة لأنشطة واستثمارات DHL فى مصر، لاسيما ما يتعلق بخطط تحويل مصر لمركز للتجارة الإلكترونية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أبدى مدبولي إعجابه بالمطبوعات الدعائية عن مصر، والتى تستخدمها الشركة على أغلفة مظروفات وطرود الشركة داخل وخارج مصر، والتى تحمل شعار رؤية مصر 2030.