رئيس الوزراء يؤكد استمرار عمل المبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ “قوائم الانتظار” وموقف برنامج العلاج على نفقة الدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يولي أهمية كبيرة لمتابعة المبادرة الرئاسية لـ “قوائم الانتظار” التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين؛ وأكد العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين.

ونوه إلى أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة الموقف التنفيذي لها.

وعرض وزير الصحة والسكان ما تم تنفيذه ضمن المبادرة، وأوضح أن الحالات اشتملت على قساطر القلب، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، والمفاصل، والرمد، والأورام، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة، والقسطرة المخية، والقسطرة الطرفية.

وأضاف أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم مستشفيات عسكرية، ومستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، ومستشفيات خاصة وجهات خيرية، ومؤسسات علاجية، ومستشفيات جامعية، ومستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات تعليمية، ومستشفيات تأمين صحي، بجانب 186 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وقال إن إجمالي ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 نوفمبر الماضي في إطار المبادرة الرئاسية لـ “قوائم الانتظار” بلغ 1.370.600 حالة إجراء جراحي.

وتطرق الوزير إلى موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 23 نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد القرارات للعلاج على نفقة الدولة خلال هذه الفترة 3.1 مليون قرار لخدمة 1.9 مليون مريض، بحجم تكلفة 12.6 مليار جنيه.