سيـــاســة

رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين

بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر في المنامة.
المال - خاص 4:39 م, السبت, 14 نوفمبر 20 4:39 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له خلال زيارته إلى البحرين، واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل، بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر في المنامة.

وخلال استقبال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد، ورئيس الوزراء، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرئيس الوزراء المصري والوفد المرافق، أعرب مدبولي عن خالص عزاء مصر رئيساً وحكومة وشعباً، إلى قيادة  وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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وأشاد بإسهامات الراحل الكبيرة في نهضة البحرين على مدار نصف قرن، منذ توليه رئاسة الوزراء، وحرصه على دعم وتعزيز علاقات البحرين بمحيطها العربي، لا سيّما علاقات التعاون مع مصر.

كما قدم مدبولي التهنئة للأمير سلمان على توليه منصب رئيس الوزراء، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمته، وأن تستمر في ظل رئاسته للحكومة نهضة مملكة البحرين وازدهارها، تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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من جانبه، أعرب ولى العهد البحريني عن شكره وشعب مملكة البحرين، لمصر رئيساً وحكومة وشعباً، مؤكداً اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع مصر، وتقديره لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، طالباً نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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واختتم ولي العهد حديثه بالإعراب عن تمنياته لمصر، وقيادتها، وشعبها، بدوام التقدم والاستقرار.

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