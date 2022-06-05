رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس البنك الإسلامى للتنمية يتفقدون جناح مجموعة «إي فاينانس»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، جناح مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ضمن مشاركتها فى فعاليات منتدى القطاع الخاص المنعقد، إلى جانب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 يونيو إلى 4 يونيو الحالى.

وخلال تفقدهم لجناح “إي فاينانس” في منتدى القطاع الخاص، استمع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة السعيد والدكتور محمد الجاسر إلى عرض تقديمى لكل من حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة للمجموعة، ومحمود حسني ، الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار والتخطيط الإستراتيجي حول دور الشركة الأم في عملية التحول الرقمي المالي بمصر، كما تم تقديم عرض عن الإنجازات التي حققتها المجموعة في دعم التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة منذ أكثر من 17 عاماً.

وعن مشاركة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية فى المنتدى، يقول إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الفعاليات الدولية تأتى ضمن أولويات المجموعة فى الفترة الراهنة وتتماشى مع توجهاتها وتوجهات الدولة المصرية فى التوسع الخارجى بأنشطة المجموعة فى مختلف البلدان، ابتداء بالدول الأفريقية لنقل خبرات المجموعة للدول الشقيقة.

وأثنى إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية، عن استقبال وتنظيم مصر لاجتماعات البنك الإسلامى للتنمية وإعلان إفتتاح الفرع الإقليمي للبنك في القاهرة، بما يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية من مختلف انحاء العالم وحرص المؤسسات الدولية على عقد اجتماعاتها داخل مصر، وإذ تفتخر “إي فاينانس” بدعمها المستمر والدائم للاقتصاد المصرى، كما تفتخر بتواجدها فى هذا المحفل الدولى الذى يضم كبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم.

وتضمنت اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات العامة والمغلقة بين ممثلى الدول الأعضاء من 57 دولة إسلامية، وقد شاركت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى جلسة نقاشية تناولت عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية ودعت لتطوير البنية التحتية والأطر التشريعية لمواكبة النمو المتزايد في هذا المجال.

وناقشت الجلسة عدداً من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية، كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech, التي ادارها شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وخلال الجلسة النقاشية قال المهندس هاني موسى مدير حلول الأعمال في مجموعة “إي فاينانس”, إن المجموعة تعمل في مجال التحول الرقمي مع الحكومة في قطاعات عدة نفطية وزراعية من خلال حيازة الأراضي للملاك والمزارعين وعمليات التعداد الموسمي للمحاصيل، وحساب كميات الأسمدة المدعومة وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى توفير بطاقات المدفوعات والمنصة الزراعية الإلكترونية – أجري مصر، لذا تدمج المجموعة بين التحول الرقمى ونظم المدفوعات.

وأضاف أن مجموعة “إي فاينانس” تمتلك بنية تحتية رابطة بين وسائل الدفع المختلفة مثل 1200 فرع بنك زراعي، 5900 جمعية زراعية و38 بنك بأفرعهم، و4400 فرع مكتب بريد، و20 ألف ماكينة POS حكومية بخلاف الإنترنت البنكى، بالإضافة إلى 13 شريكاً بأكثر من 350 ألف ماكينة متصلين بالشبكة الجماهيرية لشركة “خالص” التابعة للمجموعة بهدف تعزيز التحول الرقمي المالي وتسهيل الحياة لجميع المواطنين.

وخلال مشاركة المجموعة فى منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، قدّم ‎محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بمجموعة “إي فاينانس” عرضاً مخصصاً عن المجموعة وخدماتها للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة مثل القطاع الزراعى والمالي والصحى والتأمينات الاجتماعية والبترول والنقل والمواصلات والتجارة الإلكترونية والسياحة وغيرهم، بالإضافة إلى عرض نبذة عن خطط المجموعة الإستثمارية.

وأثمرت فاعليات المؤتمر في بدء مناقاشات عدة من بعض المؤسسات التمويلية وجهات حكومية وخاصة من بعض الدول الأفريقية وأخرى لنقل خبرات مجموعة “إي فاينانس” في مجالات الرقمنة المالية بما تمتلكه من بنية تنكولوجية متطورة.