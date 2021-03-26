رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والصحة يزورون مصابي حادث قطاري سوهاج

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التعليم العالي والصحة والسكان إلى سوهاج منذ قليل، وتوجهوا على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي حادث تصادم القطارين.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالى والصحة والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم في منطقة طهطا، ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.