رئيس الوزراء ونظيره الياباني يؤكدان التطلع لاستثمارات يابانية جديدة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان ، على هامش مشاركتهما فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الياباني.

وأعرب رئيس وزراء اليابان خلال اللقاء عن بالغ سعادته بالزيارة التى قام بها اليوم إلى المتحف المصرى الكبير، وما يمثله من رمز للصداقة والتعاون بين مصر واليابان.

وأشاد بنتائج المباحثات المثمرة التى أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، معرباً عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر.

وأكد رئيس وزراء اليابان أن مصر تمتلك بنية تحتية هائلة، ومناطق اقتصادية واعدة، وأن ازدادت جاذبية السوق المصرى ازدادت أمام الشركات اليابانية فى السنوات الأخيرة، مما أسهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وأعرب كيشيدا عن تطلع بلاده فى المساهمة بشكل أكبر فى جهود التنمية فى مصر، خاصة فى مجالات الاقتصاد الأخضر، للاستفادة مما تملكه الشركات اليابانية من خبرات.

وأكد تطلع الجانب اليابانى لاستغلال الزيارة المقبلة حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار إلى اليابان، لتعريف الشركات اليابانية بمزيد من فرص الاستثمار فى مصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزاز مصر وتقديرها لعلاقات التعاون مع اليابان التى تمتد عبر عقود، مشيداً بإسهامات اليابان فى جهود التنمية فى مصر.

وأكد ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية، مشيراً إلى أنه زار أمس مصانع شركة سوميتومو اليابانية، التى سوف تفتتح العام القادم أكبر مصنع لها فى العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قيام الحكومة بمنح شركتي “يازاكى”، و”سوميتومو” اليابانيتين الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مشروعات لهما بمصر، وأكد أن الحكومة تتطلع لمنح هذه الرخصة لمزيد من الشركات اليابانية فى المستقبل.