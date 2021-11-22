رئيس الوزراء ومحمد شاكر يكرمان علماء وشخصيات مؤثرة بمجال الطاقة النووية

لدورهم في البرنامج النووي المصري على مدار التاريخ

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الراحل العالم النووي الدكتور إبراهيم العسيري المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاصل على جائزة نوبل. صوى من التكريم

كما كرم مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كلا من الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية السابق، والذي توفي العام الجاري وتسلم التكريم كريمته.

كما تم تكريم كل من الدكتور علي مصطفي مشرفه العالم النووي المصري والمتوفي عام 1950، وتسلمت نجلته التكريم، كما تم تكريم الدكتور سيد بهي الدين رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عام 1999.

وتم تكريمهم على هامش الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية والذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام ، كما تم تكريمهم لدورهم في الطاقة النووية على مر التاريخ.

صور من التكريم

وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.

وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.