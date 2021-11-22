طاقة

رئيس الوزراء ومحمد شاكر يكرمان علماء وشخصيات مؤثرة بمجال الطاقة النووية

لدورهم في البرنامج النووي المصري على مدار التاريخ
عمر سالم 7:23 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 7:23 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النماذج المصرية المؤثرة فى مجال الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الراحل العالم النووي الدكتور إبراهيم العسيري المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاصل على جائزة نوبل.

صوى من التكريم

كما كرم مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كلا من الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية السابق، والذي توفي العام الجاري وتسلم التكريم كريمته.

اقرأ أيضا  الطاقة الدولية تتوقع فائضا في المعروض النفطي يتجاوز مليون برميل يوميا أوائل 2022

كما تم تكريم كل من الدكتور علي مصطفي مشرفه العالم النووي المصري والمتوفي عام 1950، وتسلمت نجلته التكريم، كما تم تكريم الدكتور سيد بهي الدين رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عام 1999.

وتم تكريمهم على هامش الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية والذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام ، كما تم تكريمهم لدورهم في الطاقة النووية على مر التاريخ.

اقرأ أيضا  ارتفاع المنازل العاملة بالغاز في مصر إلى 12.6 مليون وحدة سكنية
صور من التكريم

وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.

وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

اقرأ أيضا  الكهرباء: محطة الضبعة النووية ضمن الأكثر أمانا على مستوي العالم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«شهد توقيع عقود إنشاء الضبعة».. المحطات النووية : 19 نوفمبر يوم تاريخي في حياة المصريين

عمر سالم 6:08 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

وزير الكهرباء : جار التعاقد على مشروعات طاقة شمسية ورياح بقيمة 2- 3 سنت للكيلووات ساعة

عمر سالم 5:52 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

الكهرباء: محطة الضبعة النووية ضمن الأكثر أمانا على مستوي العالم

عمر سالم 5:05 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

رئيس الحكومة : مصر دخلت عصرا جديدا لبدء تحقيق الحلم النووي

منتصر محمود 4:54 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي 900% إلى مليون طن بالربع الثالث

خالد بدر الدين 3:24 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

«البترول»: 125 مليار جنيه استثمارات حزمة مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات

نسمة بيومي 2:52 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21