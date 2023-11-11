رئيس الوزراء: وقف 53 ألف بطاقة تموين ودعم خبز وأسمدة لمتعدين على أراض زراعية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم وقف 53 ألف بطاقة دعم تموينية والخبز والأسمدة المدعمة الفترة الماضية لأشخاص تعدوا على أراض زراعية.

رئيس الوزراء قال ذلك فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء تفقده مشروعات خدمية وتنموية في محافظة الفيوم.

وقال إنه حرص على التأكيد على ملف التعديات على الأراضي من بعض المواطنين، الذين افترضوا أن الدولة سوف تتساهل في التعديات، ولهذا فإنه يؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات بناء على الأراضى الزراعية، لأن كل متر من الأراضى الزراعية ثروة لنا وليس من حق أى أحد أن يتعدى عليها.