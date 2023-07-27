رئيس الوزراء : وصلنا لمعدل استهلاك يومي 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بمحطات الكهرباء 



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك تنسيقا كاملا ويوميا بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص محطات الكهرباء ، مشيرا إلى أننا وصلنا إلي معدل استهلاك يومي بلغ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت .



وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الكهرباء والبترول أن تشغيل محطات كهرباء مصر يتم بطريقتين الأول مزيج ما بين الغاز الطبيعي والمازوت والاعتماد الأكبر بنسبة 85% مازال على الوفود الإحفوري ، والطريقة الثانية تقوم على ما ينتج من السد العالي والطاقة المتجددة.

وقال مدبولي إن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بدأت يوم 17 يوليو مع الارتفاع الشديد للحرارة والتي أكد عليها العالم أجمع ، واستعاد رئيس الوزراء كلمات على لسان أمين عام الأمم المتحدة حول شدة ارتفاع درجات الحرارة خلال يوليو .

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة ، واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الإفريقية الروسية، التي تعقد فعاليات نسختها الثانية حالياً، بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، معتبراً أنها تتيح فرصاً لتعزيز التشاور بين روسيا والبلدان الإفريقية حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.