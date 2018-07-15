رئيس الوزراء وسفير البحرين يبحثان سبل استغلال الفرص الاستثمارية

المال- خاص التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، راشد بن عبد الرحمن ال خليفة، السفير البحريني بالقاهرة ووفق بيان مجلس الوزراء، نقل السفير في بداية اللقاء تهنئة الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة،…

المال- خاص

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، راشد بن عبد الرحمن ال خليفة، السفير البحريني بالقاهرة

ووفق بيان مجلس الوزراء، نقل السفير في بداية اللقاء تهنئة الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة، رئيس الوزراء البحريني، للدكتور مصطفي مدبولي علي ثقة القيادة السياسية وإختياره لتولي منصبه رئيساً للوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد. كما وجه له الدعوة لزيارة البحرين.

وأشاد السفير البحريني بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات ساهمت في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى من خلال الخطوات الجادة التي إتخذتها في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي

وأعرب عن تطلعه إلي المزيد من التعاون الإقتصادي، وزيادة حجم الإستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بين شعبي البلدين الشقيقين بما يضمن تحقيق مصالحهما المشتركة ويدعم التوسع في أطر التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه توجه الدكتور مصطفي مدبولي بالشكر لنظيره البحريني علي التهنئة، وكذا الدعوة لزيارة مملكة البحرين

وأشاد بتميز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد على أهمية تحقيق الإستغلال الأمثل لما تشهده أطر التعاون من زخم كبير وتوافق بين قيادات البلدين في المواقف السياسية وذلك في خلق المزيد من مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين للإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها الجانبان.