رئيس الوزراء: نوفر سعر الغاز لتوليد الكهرباء بعُشر قيمته عالميا ويمكن تصديره بـ 10 أضعاف الثمن المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولاراً.

وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخلياً بـ”عُشر” قيمته الواقعية في السوق العالمية، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أي زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات إنتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمي.

ولفت إلى أنه إذا تم تسعير الكهرباء وفقاً لسعر الغاز الحقيقي طبقاً للسعر المحلي، لوصل السعر إلى خمسة أضعاف، بخلاف حساب التغير فى سعر الصرف، مضيفاً أن هذا الفارق هو دعم من الدولة للمواطن في قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال التصريحات التلفزيونية التي أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، لإعلان خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، لتوفير الغاز.

بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.