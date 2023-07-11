رئيس الوزراء: نفذنا 8 من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة نفذت بالفعل 8 قرارات من الـ 22 قرار الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، أنهم كانوا حريصين على تحقيق هدف الدولة هو دعم جهود القطاع الخاص وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

وتابع أنه لتحقيق ذلك تم اتخاذ قرارات وتعديلات فورية لدعم مناخ الاستثمار واحتماع المجلس الأعلى للاستثمار وما تم اتخاذه تنفيذا لقرارته تعد انطلاقة جديدة للاستثمار.

منها رفع كل القيود الخاصة بتأسيس الشركات والسماح بترخيصها، ونقطة مهمة جدا هي أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء منح حوافز تضم الإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، ويمكن لبعض المشروعات المحدد تحمل الدولة قيمة نصف استهلاك للمرافق فيها عن المستثمر.