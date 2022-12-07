نص تقرير الحكومة للرد على الشائعات وتساؤلات المواطنين حول الوضع الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنهم أعدوا مجموعة من التساؤلات التي ثارت حول وضع الاقتصاد المصري الفترة الماضية وإجاباتها للرد على الشائعات التي ترددت.

وناشد رئيس الوزراء عدم تصديق كل ما يقال قائلا : “ليس كل يقال يجب أن نصدقه لابد أن نفكر بمنطقية قبل التسرع في الشير ، خاصة أن أغلب الشائعات مقصود بها الإضرار بالاقتصاد المصري”.

وأكد رئيس الوزراء إن أحد تلك الشائعات التي ترددت الفترة الماضية تتعلق باتفاق صندوق النقد الدولي وأن البرنامج لن يكتمل.

وأوضح رئيس الوزراء أن بعض القرارات لا يجب الإعلان عنها ، وهم لا يتحدثون ولكن يعلمون من البداية أن الاتفاق له يوم وموعد محدد.

رئيس الوزراء قال ذلك في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم وتحدث خلاله عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها خطة للاستفادة من أصول الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم طرح جزء من شركات الدولة خلال الربع الأول من عام 2023.

ونوه إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة إجراءات تصل إلى 100 إجراء موزعة على 5 محاور شملت دعم القطاع الخاص ودعم الصناعة وتوفير النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على أكثر من محور بهدف تمكين القطاع الخاص ومنها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة والحكومة أوفت بوعدها في ذلك وتم الأخذ بتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها بالتعديلات الأخيرة فيها.