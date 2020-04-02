رئيس الوزراء : نشر 1000 سيارة عيادات متنقلة في مواقع العمل والإنتاج ضمن خطة «كورونا»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عرضت مبادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد وهي مبادرة توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، لخدمة…

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عرضت مبادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد وهي مبادرة توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، لخدمة جموع العاملين في تلك المواقع.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل أن تلك السيارات سوف تستخدم لتقديم خدمات طبية بحيث في حالة ظهور أي أعراض «كورونا» على أي مواطن يتم نقله والتعامل مع حالته .

واهتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي بتوضيح تعريف المقصود ب “المصريين العالقين” الذين تقوم الدولة بإعادتهم ، وقال أن المقصود بكلمة “عالق ” يمثل على سبيل المثال المواطن المصري الذي كان يسافر مثلا لرحلة بالخارج وانتهت مدته واغلقت المطارات ولا يتمكن من العودة ولهذا فمفهوم كلمة “عالق ” يصقد به المصري الذي لم يكن له إقامة في الدول التي يتواجد فيها ولابد من إعادته.