رئيس الوزراء: نسعى لتحسين الخدمات من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة لأهالينا بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفى هذا الإطار عرض وزير الاتصالات جهود تطوير شبكة الإنترنت، من خلال مشروعي “سهم”، و”حياة كريمة”، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا الإطار.

وأوضح أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف الضوئية، وزيادة عدد المنازل المربوطة من ۱٨٠ ألف منزل مشترك حالياً إلى ٧٫٥ مليون منزل خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من ۳ ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التى يبذلها البريد المصرى لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونشر مراكزه على مستوى الجمهورية، وأكد أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتضمن إنشاء عدد كبير من مكاتب البريد، ستساهم فى زيادة وجودة الخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى المصرية.