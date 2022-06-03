رئيس الوزراء : ندرس مجموعة من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة ومنها العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إطلاق مجموعة من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة، إضافة إلى حوافز للمشروعات الخضراء والصديقة للبيئة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسة حوارية علي هامش اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية المنعقد في شرم الشيخ، أن تلك الحوافز تشمل حوافز للقطاع الصناعي ومنها إتاحة الأراضي الصناعية بمقابل تكلفة المرافق فقط، واستخراج الرخص للتشغيل في 20 يوم عمل كحد أقصي.

وتابع أن تلك الحوافز الضريبية تعمل عليها حاليا وزارة المالية وتشمل مدن الجيل الرابع لتشجيع وسائل الاستثمار بتلك المدن.

وأوضح أن أبرز المدن الجديدة التي تشملها الحوافز هي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.