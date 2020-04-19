رئيس الوزراء مهنئًا بعيد القيامة : ندعو الله أن يعيد الأعياد بالرخاء والأمان

ودعا رئيس مجلس الوزراء أن يعيد على المصريين هذه الأعياد بالخير واليمن والبركات ، وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والأمان والسلام .

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتهنئة إلى المواطنين المصريين المسيحيين في داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ودعا أن يعيد على المصريين هذه الأعياد بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والأمان والسلام.

وحرص مدبولي على بدء اجتماعات مجلس الوزراء والمحافظين بتوجيه التهنئة للمصريين بمناسبة أعياد عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وحلول شهر رمضان الكريم.

وأصدر توجيهات خاصة بشأن يوم غد الاثنين عيد شم النسيم، حيث قرر تطبيق نفس الإجراءات التي يتم تطبيقها يومي الجمعة والسبت في مواجهة فيروس “كورونا” بشأن غلق المحال والمولات التجارية.

وقرر إضافة لذلك وقف جميع المواصلات العامة بما فيها السكة الحديد ومترو الأنفاق في نفس اليوم.

كما تقرر غلق الشواطئ على مستوى محافظات الجمهورية لتقليل الكثافات ومنع أي تجمعات خلال هذا اليوم للسيطرة على عدم زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.