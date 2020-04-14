رئيس الوزراء من مصنع كايروباك : العمال يحملون مسئولية الإنتاج في أزمة «كورونا»

حرص رئيس الوزراء على الإطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وحرص على إجراء حوار مع العمال

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصنع كايروباك إيجيبت المتخصص بإنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات في مدينة 6 أكتوبر، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وخلال جولته، حرص رئيس الوزراء على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وحرص على إجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة “ڨيروس كورونا المستجد” من خلال إدارة المصنع.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم فى الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه، وقال إن : “عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج في هذه الفترة الدقيقة”.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس عمرو حمد رئيس مجلس إدارة مصنع كايروباك إيجيبت حول حجم أعماله.

وذكر حمد أن المصنع يضم خط إنتاج مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بحجم طاقة تصنيعية تبلغ ٣٥٠ مليون عبوة خلال عام.

وأوضح المهندس عمرو حمد أن مصنع كايروباك إيجيبت يُعد رائدا في مجال إنتاج عبوات تغليف الأطعمة والمشروبات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تأسيسه عام ٢٠١٠، باستثمارات قدرها ٢٠٠ مليون جنيه، مما يجعله أحد أهم المصانع المتخصصة في هذا المجال، ليس في مصر فقط وإنما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونوه إلى أن مصنع “كايرو باك إيجيبت” يتبع شركة ” آسات للتجارة والصناعة” لإنتاج العبوات المعدنية، وهي تمتلك خبرة ٢٥ عاما في إنتاج العبوات البلاستيكية والعبوات المعدنية ذات القطعتين والعبوات ذات القطع الثلاث.

ونوّه رئيس مجلس الإدارة إلى أن المصنع يقع بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة ٢٢ ألف م٢، ولديه إمكانية للتوسع من خلال إضافة مساحة ١٥ ألف م٢ إضافية.

ويضم المصنع مبنى إداريا على مساحة ١٢ ألف م٢، وكذلك مباني إدارية للشئون المالية وغرف تدريب واجتماعات، فيما تخصص منطقة للإنتاج على مساحة ٦٩٠٠ م٢.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تضع نصب أعينها أمرين بغاية الأهمية، الأمر الأول هو تقديم كل الدعم من أجل تطوير القوى البشرية العاملة لديها.

والأمر الثاني مسئوليتها تجاه المجتمع، وان هذا ضرورة حيث يجب أن نعمل جميعا معا لتحقيق رخاء وتقدم مشترك للجميع وذلك سواء الأفراد أو المجتمع.