رئيس الوزراء: من سيخالف قرارات الحد من حركة المواطنين سيخضع لعقوبات قانون الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن من سيخالف القرارات التى أعلتت عنها الحكومة سيتم تطبيق العقوبات المقررة عليه بقانون الطوارئ والتى تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس .
وقال رئيس الوزراء إنه أصدر توجيهات بالفعل لوزارة الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة ضد من يخالف أى من هذه الإجراءات .
وقال مصطفى مدبولى إن من يخالف تلك الإجراءات لا يضر نفسه فقط لكن يضر نفسه وأسرته والبلد أجمع .
وأضاف “مدبولى”، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددا من القرارات ، على رأسها رئيس الوزراء: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ويبدأ تنفيذ ذلك القرار من يوم غد الأربعاء وحتى أسبوعين قادمين.