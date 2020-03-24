سيـــاســة

رئيس الوزراء: من سيخالف قرارات الحد من حركة المواطنين سيخضع لعقوبات قانون الطوارئ

والتى تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس
صفية حمدي 1:44 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 1:44 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن من سيخالف القرارات التى أعلتت عنها الحكومة سيتم تطبيق العقوبات المقررة عليه بقانون الطوارئ والتى تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس .

وقال رئيس الوزراء إنه أصدر توجيهات بالفعل لوزارة الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة ضد من يخالف أى من هذه الإجراءات .

وقال مصطفى مدبولى إن من يخالف تلك الإجراءات لا يضر نفسه فقط لكن يضر نفسه وأسرته والبلد أجمع .

وأضاف “مدبولى”، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددا من القرارات ، على رأسها رئيس الوزراء: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ويبدأ تنفيذ ذلك القرار من يوم غد الأربعاء وحتى أسبوعين قادمين.

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بقلم صفية حمدي

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