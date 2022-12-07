رئيس الوزراء: مصر جذبت 9 مليارات دولار استثمارا أجنبيا مباشرا العام الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تمكنت من جذب 9 مليارات دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 15 عاما ولكنه ليس ما نستهدفه.

رئيس الوزراء قال ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم وتحدث خلاله عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها خطة للاستفادة من أصول الدولة.

ولفت إلى أنه سيتم طرح جزء من شركات الدولة خلال الربع الأول من عام 2023.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة إجراءات تصل إلى 100 إجراء موزعة على 5 محاور شملت دعم القطاع الخاص ودعم الصناعة وتوفير النقد الأجنبي.

وقال أن الحكومة عملت على أكثر من محور في هدف تمكين القطاع الخاص ومنها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة والحكومة أوفت بوعدها في ذلك وتم الأخذ بتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها بالتعديلات الأخيرة فيها.