رئيس الوزراء : مصر استقبلت 1.6 مليون جرعة لقاح حتى الآن وستبلغ 2 مليون بعد يومين

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، إن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، وبلغت الكميات التي تم توريدها إلى مصر حتى الآن 1.6 مليون جرعة، حيث وصلت شحنة صباح أمس.

وأضاف إنه من المنتظر وصول400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية في منطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الدولة فى إطار التعامل مع حادثة غير مسبوقة وفجائية “جائحة كورونا”، اعتمدت على تأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأننا لدينا من تلك الأدوية والمستلزمات ما يكفى لمدد تتراوح من شهرين إلى ثلاث سنوات.

وقال إنه تم توفير الكميات المطلوبة من الأكسجين الطبى، الذى دخل ضمن البروتوكول العلاجى خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

مضيفا أنه تم توريد وتغطية جميع مستشفيات الجمهورية بالأكسجين بنسبة 100 % يوميا، إلى جانب توفير مخزون احتياطى يصل إلى 2 مليون لتر، وجارى العمل على زيادة السعة التخزينية والوصول بها إلى 3 ملايين لتر.

وأكد أن الحكومة قامت بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.

وأوضح أنه وفقا لدراسة قدمتها وزيرة الصحة، سوف نتمكن من توفير اللقاح لـ 600 ألف مواطن خلال مدة تتراوح بين 7-10 أيام على الأكثر، بعد ذلك سيتم تقديم اللقاح مباشرة للقطاعات التي لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، والتي يتزايد اتصالها المباشر مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.